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Kadir GÜNEŞ, Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 14.05.2020 - 14:40,Son Güncelleme:

Gaziantep'te çarşıda yasak öncesi yoğunluk yaşandı

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Gaziantep'te çarşıda yasak öncesi yoğunluk yaşandı
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GAZİANTEP'te, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağı illerden biri olan Gaziantep'te Karagöz ve Gaziler Caddeleri'nde yoğunluk oluştu. Maskesiz girişlere izin verilmeyen caddelerde, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Polisler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve evde kalmaları yönünde anonslar yaparak, uyardı.

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