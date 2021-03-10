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Gündem
Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)-
Haber Giriş: 10.03.2021 - 15:10 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk!

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Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk!

Koronavirüs risk haritasında 'orta riskli' iller arasında sarı renkte yer alan Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşandığı görüldü.

Kontrollü normalleşmeyle birlikte kafe ve restoranların açıldığı kentte vatandaşlar çarşılara akın etti. Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Sosyal mesafeye dikkat edilmezken, bazı kişilerin de maskelerini çene altlarına indirdikleri görüldü. Caddede görevli polis ve zabıta ekipleri sık sık vatandaşları, kurallara dikkat etmeleri yönünde uyardı.

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