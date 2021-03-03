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Gündem
Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk

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Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk

TÜRKİYE koronavirüs risk haritasında orta riskli iller arasında yer alan Gaziantep'te, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla vatandaşlar çarşı ve meydanlara akın etti.

Gaziantepte çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Kafe ve restoranların açıldığı kentte çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği caddede görevli polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları kurallara uymaları yönünde uyardı.

 

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