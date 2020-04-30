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Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 30.04.2020 - 12:32, Son Güncelleme:

Gaziantep'te boş otelde yangın

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Gaziantep'te boş otelde yangın
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GAZİANTEP'te, uzun süredir faaliyette bulunmayan 11 katlı otelde yangın çıktı. Otelin çatı katında çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Gazi Muhtarpaşa Bulvarı'nda bulunan ve uzun süredir faaliyette bulunmayan atıl durumdaki otelin çatı katında yangın çıktı. 11 katlı otelden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polislerin çevresinde önlem aldığı otelin çatı katında çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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