Gaziantep'te boş otelde yangın

Gazi Muhtarpaşa Bulvarı'nda bulunan ve uzun süredir faaliyette bulunmayan atıl durumdaki otelin çatı katında yangın çıktı. 11 katlı otelden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polislerin çevresinde önlem aldığı otelin çatı katında çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.