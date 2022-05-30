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Gaziantep'te bomba paniği yaşatmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı... Şaşırtan iddia

#GAZİANTEP#Polis#Bomba
Gaziantepte bomba paniği yaşatmıştı Yeni detaylar ortaya çıktı... Şaşırtan iddia

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde kablolar ile kendisine canlı bomba görüntüsü verip tekbir getiren ve vurularak etkisiz hale getirilen Ümit Koçyiğit (32), tedavisinin ardından tutuklandı. Terör bağlantısı bulunmayan Koçyiğit, amacının korku veya panik yaratmak değil sadece eşi ile ayrıldığı için sesini duyurmak olduğunu ileri sürdü.

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Geçen Perşembe günü Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısı önüne gelen Ümit Koçyiğit, elindeki siyah bir poşeti yere bırakıp tekbir getirmeye başladı. Başında bere, üzerinde kaban bulunan ve kıyafetinden sarkan kablolar ile kendisine canlı bomba görüntüsü veren şüpheli, polislerin uyarısına rağmen içeri girmeye çalışınca ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Bomba imha uzmanlarınca yapılan incelemede Koçyiğit'in üzerinde ve yanındaki poşette patlayıcıya rastlanmadı. Polislerin ateş açmasıyla yaralanan ve hastanede tedaviye alınan şüphelinin kanında uyuşturucu maddeye rastlandı.

Yapılan incelemede, 'hırsızlık', 'yaralama' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlarından 20 suç kaydı bulunduğu ve psikolojik tedavi gördüğü saptanan Ümit Koçyiğit'in terör bağlantısı bulunmadı. Tedavisinin ardından emniyette sorgulanan Koçyiğit, işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Koçyiğit, ailevi sorunları olduğunu söyledi. Eşiyle boşandığını belirten Koçyiğit, "Amacım korku ya da panik yaratmak değildi. Ailevi sorunlarım vardı.

Gaziantepte bomba paniği yaşatmıştı Yeni detaylar ortaya çıktı... Şaşırtan iddia

Eşimden boşandığım için yetkililere sesimi duyurmaya çalışıyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

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Hakimlik, savunmasının ardından Koçyiğit'i; tanık beyanları, olay yeri incelemesi ve bomba düzeneğine benzer bir mekanizma bulundurmasından dolayı 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Gaziantepte bomba paniği yaşatmıştı Yeni detaylar ortaya çıktı... Şaşırtan iddia

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