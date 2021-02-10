Gaziantep'te bir dakika arayla 2 deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine saat 14.39'da merkez üssü Şehitkamil ilçesi olan 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.92 kilometre olarak ölçüldü. Bu sarsıntıdan bir dakika sonra bu kez merkez üssü Şahinbey ilçesi olan 2,9 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem ise yerin 6.94 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kent merkezinde hissedilen sarsıntılarla birlikte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Kısa süreli bekleyişin ardından vatandaşlar, yeniden ev iş yerlerine girdi.