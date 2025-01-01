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Gaziantep'te bin 409 şişe sahte alkol ele geçirildi: 4 tutuklama

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#Gaziantep#Sahte İçki#Polis
Gaziantepte bin 409 şişe sahte alkol ele geçirildi: 4 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 11:55

Gaziantep'te bin 409 adet sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 4 kişi tutuklandı.

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son 15 gün içerisinde alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliğine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda toplam bin 409 şişe sahte/kaçak alkol, 606 litre etil alkol, 533,6 litre dökme alkol, 2 bin 201 adet boş şişe, kapak ve etiket ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Gaziantep#Sahte İçki#Polis

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