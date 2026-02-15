×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep’te biber fabrikasında yangın

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#İslahiye#Yangın
Gaziantep’te biber fabrikasında yangın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2026 20:24

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, kırmızı biber fabrikasının ambalaj bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

Yangın, öğle saatlerinde Değirmencik Mahallesi'nde faaliyet gösteren kırmızı biber fabrikasında çıktı. Fabrikanın ambalaj bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevleri fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucunda yangın biber deposuna ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#İslahiye#Yangın

BAKMADAN GEÇME!