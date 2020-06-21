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AA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 15:16,Son Güncelleme:

Gaziantep'te askeri araç devrildi: 5 asker yaralı

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Gaziantep'te askeri araç devrildi: 5 asker yaralı
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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 1. Hudut Tabur Komutanlığı personelini taşıyan askeri araç, ilçe girişinde devrildi.

Kazada yaralanan 5 asker, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı 3 asker, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tedavileri devam eden iki askerin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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