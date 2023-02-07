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Gaziantep’te arama-kurtarma çalışmaları gece boyu devam etti

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#Deprem#Gaziantep#AFAD
Gaziantep’te arama-kurtarma çalışmaları gece boyu devam etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 08:10

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü Gaziantep’te arama- kurtarma ekipleri çalışmalarına gece boyunca devam etti.

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Yakınlarının bulunduğu enkazın başından ayrılmayan vatandaşlar, geceyi yaktıkları ateşin başında bekleyerek geçirdi. ​Soğuk hava ve olumsuz koşullara rağmen çalışmaları yerinde takip eden vatandaşlar, bir an olsun bölgeden ayrılmayarak, umutlu bekleyişlerini sürdürdü. 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları ise kar ve sağanak yağışa rağmen aralıksız devam etti.

Ekipler, iş makinaları yardımıyla molozları kaldırırken, zaman zaman seslik çağrısı yaparak enkaz altında dinleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. 

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#Deprem#Gaziantep#AFAD

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