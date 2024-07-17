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Gaziantep’te anız yangını, zincirleme kazaya neden oldu: 1 can kaybı

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#Gaziantep#Trafik#Kaza
Gaziantep’te anız yangını, zincirleme kazaya neden oldu: 1 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 17:56

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde anız yangını sırasında yoğun dumanın neden olduğu öne sürülen, 6 TIR ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, öğleden sonra Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre anız yangınında oluşan yoğun duman nedeniyle 6 TIR ve 1 kamyon, zincirleme kazaya karıştı. Sürücülerden Abdulvahap Demir'in hayatını kaybettiği kazada İsa Uz, Ünal Malgır ve Mehmet Şerif Çelik ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Abdulvahap Demir'in cenazesi ise morga götürüldü.

Gaziantep’te anız yangını, zincirleme kazaya neden oldu: 1 can kaybı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Gaziantep#Trafik#Kaza

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