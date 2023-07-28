Gaziantep'te ağabeyini katletti! O anlar kamerada... İfadesi ortaya çıktı

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Olay, çarşamba gecesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olan Ömer Faruk Tanrıöver ile kendisini şehir dışından gelip tedavi olması için ikna etmek isteyen ağabeyi İbrahim Halil Tanrıöver arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ömer Faruk Tanrıöver, yanındaki tabanca ile ağabeyine iki el ateş etti. Yaralanan İbrahim Halil Tanrıöver, dışarı çıkıp, kaçmaya çalıştı. Ömer Faruk Tanrıöver, bu kez binanın merdivenlerinde ağabeyine ateş açtı. Başından vurulan 5 çocuk babası İbrahim Halil Tanrıöver, hayatını kaybetti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Ömer Faruk Tanrıöver, ifadesinde, "Benim üzerimde baskı kurup, sürekli beni aşağılıyordu. Bana ağır hakaretler ediyordu. Son gece yine tartıştık ve bana hakaretlerini sürdürdü. Kendisini uyarmama rağmen devam edince tabancayla ateş ettim. Ağabeyim yaralı halde evden çıktı. Ben de kendimi kaybettiğim için peşinden gittim ve onu öldürdüm" dedi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Tanrıöver, tutuklandı. Öte yandan İbrahil Halil Tanrıöver'in yaralı halde kaçmaya çalıştığı, Ömer Faruk Tanrıöver'in elinde tabancayla ağabeyinin peşinden gittiği anlar ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.