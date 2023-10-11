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Gaziantep'te acil serviste 'şüpheli valiz' paniği

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#Gaziantep#Acil Servis#Şüpheli Valiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 13:44

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin acil servis girişinde unutulan valiz, paniğe yol açtı. Bomba şüphesi ile servis boşaltılırken, valizin sahibine ulaşılması ile alarm sona erdi.

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Olay, öğle saatlerinde Üniversite Bulvarı'ndaki Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servis girişinde duran valizi görenler, bomba şüphesiyle polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, valizin bulunduğu alanı kapatıp, acil servisi tahliye etti.

Diğer yandan güvenlik kamerası görüntülerden valizin sahibe ulaşıldı. Sahibi valizi yanlışlıkla unuttuğunu söylerken, alarm durumu sona erdi. Daha sonra acil servis, hizmete açıldı.

 

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#Gaziantep#Acil Servis#Şüpheli Valiz

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