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Gaziantep'te acı olay! Kardeşini kurtarmak isterken baraj gölünde boğuldu

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#Gaziantep#Nurdağı#Boğulma
Gaziantepte acı olay Kardeşini kurtarmak isterken baraj gölünde boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 16:07

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde baraj gölünde boğulan Ömer Faruk Tarhan'ın (18), kardeşi Fatih Mehmet Tarhan'ı (16) kurtarmak isterken hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan Fatih Mehmet Tarhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Ömer Faruk Tarhan ile kardeşi Fatih Mehmet Tarhan, serinlemek için baraj gölüne girdi. Bir süre sonra iki kardeşin suda çırpındığını gören çevredekiler, yardıma koştu. Fatih Mehmet Tarhan'ı sudan çıkaran çevredekiler, Ömer Faruk Tarhan'a ise ulaşamadı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve Jandarma Kurtarma (JAK) ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin su altındaki 5 saatlik arama çalışmasıyla Ömer Faruk Tarhan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Gaziantep Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Fatih Mehmet Tarhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ömer Faruk'un cenazesi ise Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Ömer Faruk Tarhan’ın yüzdükten sonra kıyıya çıktığı, kardeşinin boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce yardıma koştuğu, ancak kendisinin de suda çırpınmaya başladığı ardından da kaybolduğu belirtildi.

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#Gaziantep#Nurdağı#Boğulma

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