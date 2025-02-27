Gaziantep'te acı olay: 3 kardeş hayatını kaybetti... Anneleri uyandırmak için odalarına girince yıkıldı

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Olay, ilçeye bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Muhterem ve Hüseyin Güneş çifti, sabah saatlerinde kömür yaktıkları sobalı odada uyuyan oğullarını uyandırmak istedi. Çocuklar uyanmayınca anne-baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 3 kardeş, ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Arif, Yusuf ve Mehmet Fatih Güneş kardeşler, kurtarılamadı. Bir de kız kardeşleri bulunan 3 kardeşin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.