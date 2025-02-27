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Gaziantep'te acı olay: 3 kardeş hayatını kaybetti... Anneleri uyandırmak için odalarına girince yıkıldı

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#Gaziantep#Soba#Karbonmonoksit
Gaziantepte acı olay: 3 kardeş hayatını kaybetti... Anneleri uyandırmak için odalarına girince yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 11:00

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Arif (18), Yusuf (17) ve Mehmet Fatih Güneş (16) kardeşler, odaya giren anneleri tarafından hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan kardeşler, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Olay, ilçeye bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Muhterem ve Hüseyin Güneş çifti, sabah saatlerinde kömür yaktıkları sobalı odada uyuyan oğullarını uyandırmak istedi. Çocuklar uyanmayınca anne-baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Gaziantepte acı olay: 3 kardeş hayatını kaybetti... Anneleri uyandırmak için odalarına girince yıkıldı

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 3 kardeş, ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Arif, Yusuf ve Mehmet Fatih Güneş kardeşler, kurtarılamadı. Bir de kız kardeşleri bulunan 3 kardeşin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Gaziantepte acı olay: 3 kardeş hayatını kaybetti... Anneleri uyandırmak için odalarına girince yıkıldı

Gaziantepte acı olay: 3 kardeş hayatını kaybetti... Anneleri uyandırmak için odalarına girince yıkıldı

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#Gaziantep#Soba#Karbonmonoksit

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