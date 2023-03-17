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Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen yakalandı

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#Gaziantep#Göçmen#Kaçak Göçmen
Gaziantepte 8 düzensiz göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 14:54

Gaziantep'te şüphelenilerek durdurulan araçta, illegal yollardan yurda giriş yapan 8 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonda kent girişinde bir araç durduruldu. Araçta yurt dışından ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLECEK

Düzensiz göçmenleri ülkeye getirdiği tespit edilen M.A.A. ise gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edilirken, göçmenleri ülkeye getirdiği tespit edilen M.A.A. sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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#Gaziantep#Göçmen#Kaçak Göçmen

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