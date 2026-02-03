×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te 6 Şubat'ta eğitime 1 gün ara verilecek

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#6 Şubat Depremleri#Eğitime Ara
Gaziantepte 6 Şubatta eğitime 1 gün ara verilecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 14:50

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Haberin Devamı

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada kabir ziyaretleri ve diğer etkinlikler gereği 1 gün eğitim ve öğretime ara verildiği ifade edilerek, “6 Şubat 2023 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem felaketinin yıl dönümü olması münasebetiyle kabir ziyareti ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat 2016 Cuma günü eğitim ve öğretime ilimiz genelinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlardaki çalışanlar da 6 Şubat 2016 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#6 Şubat Depremleri#Eğitime Ara

BAKMADAN GEÇME!