Gaziantep'te 6 mahallede uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Bey, Hacıbaba, Nurtepe, Vatan, Beydilli ve Düztepe mahallelerinde 12 saat süreyle narkotik ve asayiş operasyonu düzenledi. Suç işlenmesinin önlenmesine yönelik ve 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarını kapsayan operasyona, aralarında özel harekatçıların da olduğu 980 polis katıldı. Helikopter destekli ve dedektör köpeklerin kullanıldığı operasyonlarda; 32 ev 48 umuma açık yer, 655 araç ile 1870 kişinin üzerinde arama yapıldı. Operasyonda; 2 kilo 907 gram esrar, 1 kilo 257 gram metamfetamin, 453 gram eroin, 351 gram bonzai, 441 uyuşturucu hap, 7 hassas terazi, 6 tabanca ile 2 pompalı tüfek ele geçirilirken, 22 kişi de gözaltına alındı. Emniyette sorgularına başlanan şüphelilerin, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.