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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 16.05.2021 - 17:54 | Son Güncelleme:

Gaziantep’te 6 mahallede panik! Alarma geçildi...

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Gaziantep’te 6 mahallede panik! Alarma geçildi...

Gaziantep’te 6 mahallede yüzlerce dönüm tarım arazisini istila eden ürünlere zarar veren çekirgelere karşı mücadele başlatıldı. Çekirgelerin arazilere verdiği zararın önüne geçilmesi için 100 dekarlık alanda ilaçlama yapıldı.

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  • Gaziantep’te 6 mahallede çekirge paniği
  • Gaziantep’te 6 mahallede çekirge paniği
  • Gaziantep’te 6 mahallede çekirge paniği
  • Gaziantep’te 6 mahallede çekirge paniği
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İlçe merkezine bağlı Amanos Dağları'nın eteklerindeki Kayabaşı, İdilli, Kabaklar, Burunsuzlar ve Kaleobası Mahallelerinde bulunan araziler çekirge istilasına uğradı. Çekirgelerin ekili arazilere zarar vermesinin ardından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri çekirgelerin yoğunlukta olduğu bölgelerde incelemede bulunarak çekirgelerle mücadele başlattı. Çekirgelerin arazilere verdiği zararın önüne geçilmesi için 100 dekarlık alanda ilaçlama yapıldı.

Gaziantep’te 6 mahallede panik Alarma geçildi...

Yapılan çalışmalar kapsamında 100 dekarlık alanın ilaçlandığına dikkat çeken İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Gaziantep’te 6 mahallede panik Alarma geçildi...

İslahiye ilçemizin bazı bölgelerinde yoğun bir çekirge popülasyonu tespit edilmesi üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, köylere ait arazilerde devlet yardımlı çekirge mücadelesi başlattı. İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanlarının nezaretinde köy halkı ile birlikte yürütülen mücadele çalışmalarında 100 dekarlık alanda çekirge ilaçlaması yapıldı.

Birçok kültür bitkisi üzerinde beslenen çekirgeler özellikle genç bitkiler üzerinde daha büyük zarar verir. Yoğunlukları yüksek olduğu zaman zarar oranı da artmaktadır. Bu nedenle çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor"

 

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