Gaziantep'te 5 gündür kayıp olarak aranıyordu! Sulama kanalında ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 17:10

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 5 gündür kayıp olan zihinsel engelli Musa Çam'ın (52), sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Çam ailesi, 7 Şubat akşam saatlerinde evden ayrılan Musa Çam için

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatan ekipler, 100'ün üzerinde iş yeri ile konutun kamerasını inceledi.

TOKİ Konutları mevkisinde dron destekli arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Musa Çam'ın sulama kanalında cansız bedenini buldu. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan ceset, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#Gaziantep#Kayıp#Musa Çam

