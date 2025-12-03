Gaziantep’te 49 kişinin öldüğü Emre Apartmanı davasında 4 sanığa tahliye

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde Gaziantep’te Batıkent Mahallesi’nde bulunan 11 katlı Emre Apartmanı yıkıldı.



Enkaz altında kalan 49 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi de yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında apartmanı müteahitleri Ahmet Y., Ali E., ve mühendis Nazmi T. tutuklandı.



Şantiye şefi ve mimar Erol Ö. ise tutuksuz yargılanmaya başladı. 4 sanık hakkında 22’şer yıl 6’şar ay hapis istemi ile dava açıldı.Gaziantep 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya apartmanın tutuklu sanıkları Ahmet Y., Ali E. ve Nazmi T. ile tutuksuz sanık Erol Özuslu ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.



’KAÇAK YA DA KANUNSUZ BİR DURUM YOKTUR’



Tutuklu sanıklardan Ahmet Y., savcının okuduğu mütalaaya katılmadığını ve suçsuz olduğunu söyleyerek, kaçak ya da kanunsuz bir durumun olmadığını belirtti. İsnat edilen suçları kabul etmediğini belirten Ahmet Y., “Bana isnat edilen suçlar teknik konulardır, benim teknik denetim sorumluluğum yoktur. Kaçak ya da kanunsuz bir durum da yoktur. Temelin sağlam ve yeterli olduğunu gösteren bilirkişi raporu dosyada mevcuttur. Bu rapor, temelin sağlam olduğunu gösteren en önemli belgedir. Binanın kaçak, ruhsatsız yapıldığı söylendi, algı operasyonu yapılıyor. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.



’BİNAMIZ GAZİANTEP’TEKİ EN SAĞLAM BİNA’



Tutuklu sanık Nazmi T. ise bilirkişi raporlarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, “Binamız malzeme olarak sağlamdır. Binanın yıkılma sebebi kısa kolon, asma kat ve tahribatlardır. Ben her duruşma aynı şeyi konuştum. Mütalaayı okudum. Fakat mütalaaya katılmıyorum. Bizim yaptığımız bina Gaziantep’teki güçlü binalardan biriydi. Binanın yıkılma sebebi asma kat ve kısa kolonlardan yıkıldı. Ben beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.



’BAZI SANIKLAR ALEYHİME İFADE VERİYOR’



Tutuklu sanık Ali E. ise bazı sanıkların anlaşarak aleyhine ifade verdiğini öne sürerek binanın yıkılmasında hiçbir etkisinin olmadığını belirtti. Ali E., “Ben tanık olarak Ahmet K.’nın dinlenmesini istiyorum. Buradaki diğer sanıklar birlikte hareket edip suçu benim üzerime yıkmaya çalışıyor. Benim bu binanın yıkılmasında hiçbir alakam olmadığını size ispatladım. Asıl mağdur benim” dedi.Tutuksuz yargılanan Emre Ö. ise teknik gerekliliklere aykırı hiçbir şey yapmadığını belirterek, beraatini talep etti. Duruşmada söz alan depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ise sanıkların cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti ’taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklu sanık Ali E.’ye 19 yıl 6 ay hapis cezası vererek, indirim yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Aynı suçtan sanıklar Erol Ö. ve Ahmet Y.,’ye 16 yıl 3 ay, Nazım T.’ye ise 17 yıl 6 ay hapis cezasına hükmeden heyet, tutuklu sanıkların adli kontrol şartlarıyla tahliyesine ve sanıkların 2 yıl meslekten uzaklaştırılmasına karar verdi.