Gaziantep'te 4 bin 9 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor. Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen denetimlerde, 4 bin 9 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.



Ekipler ayrıca 417 iş yerinde yaptığı denetimlerde, bir işletmeye cezai işlem gerçekleştirdi.

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