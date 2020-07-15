Gaziantep'te 4 bin 9 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 bin 9 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor. Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen denetimlerde, 4 bin 9 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.
Ekipler ayrıca 417 iş yerinde yaptığı denetimlerde, bir işletmeye cezai işlem gerçekleştirdi.
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