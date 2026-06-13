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Gaziantep'te 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından uzman isimlerden açıklama: 'Korkarım parçalanacak!'

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#Deprem#Gaziantep#Prof. Dr. Naci Görür
Gaziantepte 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından uzman isimlerden açıklama: Korkarım parçalanacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 13:54

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece yarısı meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken değerlendirme geldi. Prof. Dr. Görür, "Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak" ifadelerini kullandı. Prof. Bektaş ise, "Ölü Deniz Fay Zonu'nun gerilmelerini henüz tamamen boşaltmadığına işaret eden göstergelerden biri olabilir. Fayın Amik Ovası'na doğru uzanan güney segmentleri dikkatle izlenmelidir" dedi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre saat 00.08’te merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.

"KORKARIM LEVHA İÇLERİ PARÇALANACAK"

Depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Gaziantep, Kuzoluk-Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmanları arasında 4,6’lık deprem oldu. Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Gaziantepte 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından uzman isimlerden açıklama: Korkarım parçalanacak

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PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ: HATAY-ANTEP DİKKAT!

Karadeniz Teknik Üniversitesi ( KTÜ) eski öğretim üyesi ve Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Mw 4.6 depremi, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası süren gecikmiş artçı depremler (viskoelastik stres transferi) kapsamında değerlendirilebilir. Bu durum, Ölü Deniz Fay Zonu'nun gerilmelerini henüz tamamen boşaltmadığına işaret eden göstergelerden biri olabilir.

Fayın Amik Ovası'na doğru uzanan güney segmentleri dikkatle izlenmelidir. Hatay ve Gaziantep için deprem tehlikesi devam etmektedir. Ancak tek bir M4.6 depremi, yaklaşan büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanmamalıdır. M3-4 artçılar sürebilir."

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#Deprem#Gaziantep#Prof. Dr. Naci Görür

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