Gaziantep’te 30 bin depremzedeye çadırkent

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AFAD, Gaziantep’in merkezinde bulunan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nin yanı sıra İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde toplamda 8 bin 581 çadır kurdu. Ekipler 7 bin 500 çadır daha kurmak için çalışmalar yürütüyor.

500 KONTEYNER KURULDU

Ekiplerin yoğun çaba harcadığı kentte, depremzedeler için çadır kentlerin yanı sıra Gaziantep’te altyapısı hazır alanlarda, öncelikle 500 konteyner kuruldu. Konteyner sayısı 15 bine çıkarılacak. Bakan Murat Kurum, “Arama kurtarma ekiplerimiz vatandaşlarımıza ulaşmak için canla başla çalışıyor. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını da hep birlikte sarıyoruz. Barınma ihtiyacını karşılamak için İslahiye’de öncelikle 500 konteyneri kurduk. 15 bine tamamlayacağız” dedi.