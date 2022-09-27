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Gaziantep'te 3 yaşındaki Lina'nın korkunç sonu! Babaanne detayları anlattı

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#Gaziantep#Cinayet#İşkence
Gaziantepte 3 yaşındaki Linanın korkunç sonu Babaanne detayları anlattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 15:29

Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın babaannesi Sevim Erbay, çocuğa yapılan işkenceye ait izleri anlattı.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp 2 kızını aramak için bir televizyon kanalında canlı yayına katılan anne M.İ. ve eski kocası A.E.'nın verdikleri bilgiler doğrultusunda soruşturma başlattı.

Televizyon programına Gaziantep'ten katılan anne M.İ. kendisine fuhuş yaptıran çocukluk arkadaşı ve sevgilisinin, çocuklarını alıkoyduğunu iddia etti. Bu sırada canlı yayına telefonla katılan komşusu, M.İ.’nin bir buçuk yaşındaki küçük kızı Naime'nin kendisine bırakıldığı bilgisini paylaştı.

Gaziantepte 3 yaşındaki Linanın korkunç sonu Babaanne detayları anlattı


Haber alınamayan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay ise ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Seyrantepe Mahallesi’ndeki bir işletmeye düzenlediği operasyonda derin dondurucunun içinde ölü olarak bulundu. Darbedilerek öldürüldükten sonra derin dondurucuda saklanan çocuğun cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu otopsi merkezine getirildi.

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LİNA’YA YAPILAN İŞKENCE İZLERİNİ TEK TEK ANLATTI

Gaziantep'te haber alınamayan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’ı öldürerek cesedini derin dondurucuda saklayan 2 zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilirken, babaanne Sevim Erbay, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gelerek torunun cesedini teşhis etti.

Gaziantepte 3 yaşındaki Linanın korkunç sonu Babaanne detayları anlattı


Daha sonra açıklamalarda bulunan Sevim Erbay, Lina’ya yapılan işkence izlerini tek tek anlattı.

Gaziantepte 3 yaşındaki Linanın korkunç sonu Babaanne detayları anlattı

Yaşanan vahşeti bağırarak anlatan babaanne, “Çocuğun bütün vücudunda sigara izleri var. Her yeri kapkara mosmor olmuş. Komple şişmiş, patlamak üzereydi. Kızı boynundan tutup sallamışlar, boynunu kırmışlar. 2 aydan fazladır cesedi derin dondurucuda duruyormuş.

Gaziantepte 3 yaşındaki Linanın korkunç sonu Babaanne detayları anlattı


O anneleri Melisa’yı asın. Bunu anneleri Melisa, Mehmet Aksoy, Gamze, Kiraz hep beraber yaptı” diye konuştu.

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#Gaziantep#Cinayet#İşkence

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