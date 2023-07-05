Gaziantep'te 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya iki tutuklama kararı

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Olay, 3 Temmuz sabahı, Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan aileler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, tabanca ve tüfeklerden çıkan kurşunlar İzzet Karakoç (40), Salman Çevik (32) ve Şahin Erşen'e (23) isabet etti. Karakoç, Çevik ve Erşen, olay yerinde öldü, 2 kişi de yaralandı. Bölgeye Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri sevk edildi, ekipler kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. İzzet Karakoç, Salman Çevik ve Şahin Erşen, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen Müslüm Çetin ile Bektaş Çetin'i dün gözaltına aldı. İki kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün, zırhlı araçlarla adliyeye sevk edildi. Müslüm ve Bektaş Çetin, çıkarıldıkları mahkeme tarafından, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. (DHA)