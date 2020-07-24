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GAZİANTEP (İHA)
Haber Giriş: 24.07.2020 - 11:50,Son Güncelleme:

Gaziantep'te 3 bin 303 kişiye daha maske ve mesafe cezası

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Gaziantep'te 3 bin 303 kişiye daha maske ve mesafe cezası
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Gaziantep’te, 3 bin 303 kişiye daha sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazıldı.

Korona virüs salgını sürecinde sosyal mesafe ve maske kuralına en az uyan il olarak öne çıkan Gaziantep'te, 23 Temmuz 2020 tarihinde toplam 3 bin 303 kişiye daha ceza yazıldı. Ceza yazılan kişilere sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulandığı açıklandı.
Vaka sayılarındaki artışla dikkat çeken kentte, cadde ve sokaklardaki yoğunlukta ise herhangi bir azalma yaşanmadı.

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