MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGaziantep’te 29 Ekim coşkuyla kutlandı
GeriGündem Gaziantep’te 29 Ekim coşkuyla kutlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 29.10.2020 - 13:32 | Son Güncelleme:

Gaziantep’te 29 Ekim coşkuyla kutlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep’te 29 Ekim coşkuyla kutlandı
Abone Olgoogle-news

GAZİANTEP'te, Cumhuriyet Bayramı 97'nci yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Gaziantep’te 29 Ekim coşkuyla kutlandı
Gaziantep Valiliği'nce Fıstık Park'ta düzenlenen törene; Gaziantep Valisi Davul Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları ile öğrenciler katıldı. Törende lise öğrencileri günün anlamına ilişkin şiirler okurken, öğretmenlerden oluşan koro müzik dinletisi gerçekleştirdi. Öğretmenler dinletinin ardından Azerbaycan ve Türk bayrağı açarak, birlik mesajı verdi.

Törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Cumhuriyetin kurulduğu yıldan günümüze kadar Türkiye’nin ekonomik olarak büyüdüğüne dikkat çekti. Vali Gül, Türkiye'nin yükselen güçlü ülkeler arasında yer aldığını anlatarak, "Aziz milletimiz geçmişte olduğu gibi günümüzde de birlik ve beraberliğini koruyarak birbirine daha sıkı bağlarla bağlanmış ve kenetlenmesini bilmiştir. Bugün geldiğimiz noktada her alanda daha gelişmiş üreten bir Türkiye'ye ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Özellikle çocuklar ve gençlerimiz cumhuriyetini be milli egemenliğini yorulmadan her zaman koruyacak sahip olduğu değerlere başlığı devam ettirecektir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyetinin büyüyen ekonomisi sağlık eğitim bilim ve kültür alanındaki atılımları ve sağlam demokrasisi ile dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasında yerini almış önemli mesafeler kat etmiştir. Cumhuriyetimiz üzerinde 1000 yılda geçse güçlü bir ülke olarak bizi vatanımız ile sınamaya kalkanlara cevabımız hep aynı olacaktır. Mücadele şekli değişebilir ama yürek yürektir, yol aynı yoldur" diye konuştu.

Programın sonunda Vali Gül tebrikleri kabul etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle