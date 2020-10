Gaziantep’te 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Gaziantep Valiliği'nce Fıstık Park'ta düzenlenen törene; Gaziantep Valisi Davul Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları ile öğrenciler katıldı. Törende lise öğrencileri günün anlamına ilişkin şiirler okurken, öğretmenlerden oluşan koro müzik dinletisi gerçekleştirdi. Öğretmenler dinletinin ardından Azerbaycan ve Türk bayrağı açarak, birlik mesajı verdi.

Törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Cumhuriyetin kurulduğu yıldan günümüze kadar Türkiye’nin ekonomik olarak büyüdüğüne dikkat çekti. Vali Gül, Türkiye'nin yükselen güçlü ülkeler arasında yer aldığını anlatarak, "Aziz milletimiz geçmişte olduğu gibi günümüzde de birlik ve beraberliğini koruyarak birbirine daha sıkı bağlarla bağlanmış ve kenetlenmesini bilmiştir. Bugün geldiğimiz noktada her alanda daha gelişmiş üreten bir Türkiye'ye ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Özellikle çocuklar ve gençlerimiz cumhuriyetini be milli egemenliğini yorulmadan her zaman koruyacak sahip olduğu değerlere başlığı devam ettirecektir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyetinin büyüyen ekonomisi sağlık eğitim bilim ve kültür alanındaki atılımları ve sağlam demokrasisi ile dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasında yerini almış önemli mesafeler kat etmiştir. Cumhuriyetimiz üzerinde 1000 yılda geçse güçlü bir ülke olarak bizi vatanımız ile sınamaya kalkanlara cevabımız hep aynı olacaktır. Mücadele şekli değişebilir ama yürek yürektir, yol aynı yoldur" diye konuştu.

Programın sonunda Vali Gül tebrikleri kabul etti.