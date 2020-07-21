Gaziantep'te 2 bin 656 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi. Dün yapılan denetimlerde de tedbirler kapsamında 2 bin 656 kişinin sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettiği belirlenerek, idari para cezası kesildi. Denetimler sırasında kontrol edilen 221 iş yerinden 5'i hakkında da tedbirlere aykırı hareket ettiği gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.