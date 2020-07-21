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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2020 - 11:12,Son Güncelleme:

Gaziantep'te 2 bin 656 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası

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Gaziantep'te 2 bin 656 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası
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GAZİANTEP'te, polisin yaptığı denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği belirlenen 2 bin 656 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi. Dün yapılan denetimlerde de tedbirler kapsamında 2 bin 656 kişinin sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettiği belirlenerek, idari para cezası kesildi. Denetimler sırasında kontrol edilen 221 iş yerinden 5'i hakkında da tedbirlere aykırı hareket ettiği gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

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