Gaziantep'te 2 bin 617 kişiye 'koronavirüs' cezası

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerin kent genelinde sürdüğü belirtildi. Kentte dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 bin 617 kişiye idari yaptırım uygulandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrol edilen 547 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.