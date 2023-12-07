Gaziantep’te 2 aylık bebeğine dehşeti yaşatan 'baba' için karar

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Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Kahvelipınar Mahallesi’nde yaşayan Yunus Göç’ün 2 aylık evladını öldüresiye dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ardından gözaltına alınan cani baba Göç, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı. Beyin kanaması geçiren Cihan bebek hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken baba Göç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Gaziantep’te, 2 aylık bebeğini öldüresiye darp ederek ağır yaraladığı iddiasıyla 'nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilen baba Yunus Göç’ün yargılanmasına devam edildi. Baba Yunus Göç, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına SEGBİS'le bağlandı. Duruşmada, 2 aylık Cihan bebeğin aile avukatı Esra Kantar Arıkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatları ile sanık avukatı hazır bulundu.

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Duruşmada söz alan hayatını kaybeden Cihan Göç Bebeğin avukatı Esra Kantar ise sanığın en üst halden cezalandırılmasını herhangi bir takdiri indirimin uygulanmamasını talep ettiği duruşmada Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanık Yunus Göç’e 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Cihan Göç’ün 1 yaşını doldurmamış olmasından dinlenmesine gerek olmadığına, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Kahvelipınar Mahallesi’nde yaşayan Yunus Göç’ün 2 aylık evladını öldüresiye dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıkmıştı. Türkiye’de infiale neden olan görüntülerin ardından gözaltına alınan cani baba Göç, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı. Beyin kanaması geçiren Cihan bebek hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken baba Göç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Göç hakkında "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianame Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

“BEBEK AĞLAMAYA DEVAM ETTİKÇE VURDU”

İddianamede, olay anına ilişkin detaylara da yer verildi. Anne Göç’ün eşine “Önce çocuğun ilacını vereyim sonra çay koyarım” demesinin ardından cep telefonunu kamerasını açarak bıraktığı iddianamede belirtilirken, “Çekilen görüntüler incelendiğinde şüphelinin mağdurun yerden alıp boynundan tuttuğu, mağdurun sırtına sert ve şiddetli bir şekilde 10 defa vurduğu, mağdur ağladığında boğazını sıkıp ağzını kapattığı, mağdur ağlamaya devam ettikçe yüzüne vurduğu, annenin odaya girdiğinde ise bebeği sıvazlıyormuş gibi davrandığı görülüyor” denildi.

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ALT SOYA KARŞI KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Cihan bebeğin kafatası kemiklerinin tümüyle birleşmediği ve beyin gelişiminin hayati öneme sahip olduğunun herkesçe bilindiğine yer verilen iddianamede, sanığın eyleminin "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ve alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu aktarıldı.