Gaziantep'te 182 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler vergi kaybını engellemek ve haksız rekabetin önüne geçebilmek için 7 Ekim tarihinde Şahinbey ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlediği baskında 182 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.