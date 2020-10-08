MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGaziantep'te 182 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü yakalandı
GeriGündem Gaziantep'te 182 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
GAZİANTEP (İHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 11:39 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te 182 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep'te 182 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü yakalandı
Abone Olgoogle-news

Gaziantep’te bir iş yerinde kaçak nargile tütünü satıldığı bilgisini edinen KOM şube ekipleri iş yerine yaptıkları baskında 182 kilo kaçak nargile tütünü yakaladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler vergi kaybını engellemek ve haksız rekabetin önüne geçebilmek için 7 Ekim tarihinde Şahinbey ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlediği baskında 182 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle