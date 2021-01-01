Gaziantep'te 17 yaşındaki Feyzanur'dan acı haber

Atatürk Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Feyzanur S., dün gece, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Feyzanur'u kanlar içinde görenler, polis ve sağlık ekiplerini aradı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feyzanur S., doktorların tüm çabasına rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç kızın ölümü ile ilgili yapılan soruşturmada ilk bilgilerin kızın intihar ettiği yönünde olurken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.