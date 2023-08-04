Gaziantep'te 17 yaşındaki çocuğa silahlı saldırı: Hayatını kaybetti

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Olay, önceki gece saat 01.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi'nde geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Aydın Güneş ve H.E.A isimli arkadaşı, İ.M. isimli şahısla tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında İ.M., Aydın Güneş ve H.E.A.'ya ateş etti. Olay sonrası sırt bölgesine mermi isabet eden ve ağır yaralanan Aydın Güneş, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Aydın Güneş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 17 yaşındaki Aydın Güneş'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından teslim edildiği yakınları tarafından Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi.

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KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı İ.M. gözaltına alındı. Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan katil zanlısı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.