MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGaziantep'te, 15 Temmuz'da şehitlik ziyareti
GeriGündem Gaziantep'te, 15 Temmuz'da şehitlik ziyareti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 15.07.2020 - 11:10,Son Güncelleme:

Gaziantep'te, 15 Temmuz'da şehitlik ziyareti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep'te, 15 Temmuz'da şehitlik ziyareti
Abone Olgoogle-news

GAZİANTEP'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapılıp, dualar edildi.

Kentte Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma ve beraberindekiler şehitliği ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılırken, dualar edildi. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua okudu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle