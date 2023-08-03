×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te 15 katlı binada yangın: 2 daire kullanılamaz hale geldi

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Yangın#Daire
Gaziantepte 15 katlı binada yangın: 2 daire kullanılamaz hale geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 14:22

Gaziantep'te, 15 katlı apartmanın 14'üncü katındaki dairede çıkan yangın, üst kattaki daireye de sıçradı. İki dairenin kullanılamaz hale geldiği yangında, 5 kişi dumandan etkilendi.

Haberin Devamı

Akkent Mahallesi'nde öğle saatlerinde 15 katlı binanın 14'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Alevler, üst kata da sıçradı. Binadakiler, apartmanın bahçesine inip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla, adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyeciler, yangını söndürmek için çalışma başlatırken, dumandan etkilenen 5 kişiye ise sağlık görevlileri müdahale etti. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Dairelerin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Yangın#Daire

BAKMADAN GEÇME!