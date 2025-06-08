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Gaziantep'te 15 gündür kayıptı! 10 yaşındaki Onurcan'dan acı haber geldi

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#Gaziantep#Kayıp Çocuk#Onurcan Özdemir
Gaziantepte 15 gündür kayıptı 10 yaşındaki Onurcandan acı haber geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2025 13:32

Gaziantep'in Araban ilçesinde 15 gün önce kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni, Fırat Nehri'nde bulundu.

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Gaziantep'in Araban ilçesinde Elif Mahallesi'nde, 24 Mayıs'ta ailesiyle fıstık bahçesindeyken kaybolan Onurcan Özdemir’i arama çalışması başlatıldı. Aralarında uzman ekiplerin de bulunduğu 1000 kişinin aradığı Onurcan Özdemir'e ulaşılamadı.

Bugün yapılan çalışmalarda kayıp otizmli çocuğun Fırat Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Arama çalışmalarının 15'inci gününde cansız bedeni bulunan Özdemir'in cenazesi sudan çıkarıldı ve babası tarafından teşhis edildi.

Gaziantepte 15 gündür kayıptı 10 yaşındaki Onurcandan acı haber geldi

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz Araban ilçesi Elif Mahallesi'nde 24.05.2025 günü saat 16.00 sıralarında kaybolan Onurcan Özdemir isimli çocuğun kaybolması olayı ile ilgili olarak 24.05.2025 günü saat 17.05'ten itibaren sürdürülen arama tarama faaliyetleri devam ettiği sırada, 08.06.2025 tarihinde (bugün) aramaların 15'inci gününde Elif Mahallesi Kırkak mevkisinin güneyinde Fırat Nehri üzerinde yüzü suya dönük şekilde bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen cansız beden, alınan ihbar üzerine Rumkale Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı tarafından bulunmuş ve gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Olayın akabinde Onurcan Özdemir'e ait olabileceği değerlendirilen cansız beden baba Murat Özdemir tarafından teşhis edilmiş, cansız bedenin Onurcan Özdemir'e ait olduğu teyit edilmiştir. Maalesef Onurcan Özdemir’i vefat etmiş olarak bulduk. Onurcan evladımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabrıcemil diliyoruz."

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#Gaziantep#Kayıp Çocuk#Onurcan Özdemir

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