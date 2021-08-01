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Gündem
Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP (DHA)
Haber Giriş: 01.08.2021 - 15:24 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te 13 katlı binada yangın! Oturanlar tahliye edildi

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Gaziantep'te 13 katlı binada yangın! Oturanlar tahliye edildi

Gaziantep'te 13 katlı apartmanın çatı katında izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. Apartmanda yaşayanların tahliye edildiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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  • Gaziantepte 13 katlı binada yangın
  • Gaziantepte 13 katlı binada yangın
  • Gaziantepte 13 katlı binada yangın
  • Gaziantepte 13 katlı binada yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, öğle saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. 13 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Isı yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla çıkan yangın ile çatıda alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbarla gelen ekipler, tedbir amacıyla binada yaşayanları tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 6 kişiye ambulansta oksijen takviyesi yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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