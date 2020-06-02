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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 02.06.2020 - 13:35,Son Güncelleme:

Gaziantep'te 120 ton sahte deterjan ele geçirildi

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Gaziantep'te 120 ton sahte deterjan ele geçirildi
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GAZİANTEP'te bir depoya düzenlenen baskında satışa hazır hale getirilmiş 120 ton sahte deterjan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amirliği'ne bağlı ekipler, Sanayi Mahallesi'ndeki bir depoda sahte deterjanın bulunduğu bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takiplerin ardından depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, depoda satışa hazır halde paketlenmiş toplam 120 ton sahte deterjan ele geçirildi. Ele geçirilen deterjanın piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu öğrenilirken, depodaki 1 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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