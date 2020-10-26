MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGaziantep'te 12 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi
GeriGündem Gaziantep'te 12 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
GAZİANTEP (İHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 10:23 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te 12 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep'te 12 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Gaziantep’te bir iş yerinde 12 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üçoklar Mahallesi'nde bir iş yerinde yapılan aramada 12 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle