Gaziantep'te 12 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üçoklar Mahallesi'nde bir iş yerinde yapılan aramada 12 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.