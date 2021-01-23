Gaziantep’te 111 yaşındaki Fatma nineye, koronavirüs aşısı yapıldı

İslahiye'nin Türkbahçe Mahallesi'nde yalnız yaşayan 6 çocuğu, 38 torunu, 5 de torunun çocuğu bulunan 111 yaşındaki Fatma Tıraş'a torunları tarafından getirildiği İslahiye Devlet Hastanesi'nde Covid-19 aşılama biriminde sağlık görevlileri tarafından aşı yapıldı.



Koronavirüs aşısını olduktan sonra 30 dakika gözlem altında tutulan Fatma Tıraş, hiçbir ağrı yaşamadığını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Herkes aşı olsun" dedi.