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Gündem
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)-
Haber Giriş: 23.01.2021 - 13:58 | Son Güncelleme:

Gaziantep’te 111 yaşındaki Fatma nineye, koronavirüs aşısı yapıldı

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Gaziantep’te 111 yaşındaki Fatma nineye, koronavirüs aşısı yapıldı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 111 yaşındaki Fatma Tıraş'a, torunları tarafından getirildiği hastanede koronavirüs aşısı yapıldı.

İslahiye'nin Türkbahçe Mahallesi'nde yalnız yaşayan 6 çocuğu, 38 torunu, 5 de torunun çocuğu bulunan 111 yaşındaki Fatma Tıraş'a torunları tarafından getirildiği İslahiye Devlet Hastanesi'nde Covid-19 aşılama biriminde sağlık görevlileri tarafından aşı yapıldı.

Koronavirüs aşısını olduktan sonra 30 dakika gözlem altında tutulan Fatma Tıraş, hiçbir ağrı yaşamadığını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Herkes aşı olsun" dedi.

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