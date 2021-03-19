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Gündem
GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2021 - 09:52 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Gaziantep'te 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, 19 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenip gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Gaziantepte 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 1-16 Mart tarihleri arasında yaşanan 19 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlıkların yaşandığı cami, ev, iş yeri ve araçlarda yaptığı parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtları incelemesinin ardından 16 şüphelinin kimliğini saptadı. Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalınan malzemelerin büyük bölümü ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gaziantepte 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

 

 

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