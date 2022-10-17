Gaziantep'te 1 yaşındaki bebeğin midesinden 3 balon çıkarıldı

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Kentte yaşayan Kılıç ailesi, 'İsmet Cihat' adlı bebeklerinin karın ağrısı şikayetiyle yabancı cisim yutmuş olmasından şüphelenip hastaneye gitti. Özel hastaneye götürülen İsmet Cihat Kılıç'ın muayenesinde, midesinde 3 balon olduğu tespit edildi. Bebeğin midesindeki balonlar, operasyonla çıkarıldı.

Operasyonu gerçekleştiren Çocuk Gastroenterolojisi uzmanı doktor Meltem Gülşan, bebeğin yabancı cisim yutma tespitiyle getirildiğini belirterek, "1 yaşındaki İsmet Cihat Kılıç, annesi tarafından acil servisimize getirildi. Uygun açlık süresinin ardından anestezi eşliğinde, endoskopla mideye girdik. Mideden mavi, turuncu, pembe olmak üzere 3 adet balon çıkarıldı. Balonların mideden çıkamayacak kadar büyük olduğunu ve bunların mide asidiyle hiçbir hasar görmediğini fark ettik. Balonlar hastamızın soluk borusuna kaçsaydı daha vahim bir tabloyla karşılaşabilirdik. Neyse ki uygun zamanda müdahaleyle bu yabancı cisim yutulması olgusu sorunsuz bir şekilde tedavi edildi" dedi.

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İsmet Cihat, tedavisinin ardından taburcu edildi.