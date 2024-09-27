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Gaziantep'te 1 işçinin öldüğü vinç kazası kamerada

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#Gaziantep#Şahinbey#Vinç
Gaziantepte 1 işçinin öldüğü vinç kazası kamerada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 09:44

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde devrilen vincin altında kalan inşaat işçisi Furkan Bozkurt olay yerinde hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerine ise kaza anı yansıdı.

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Olay, 25 Eylül tarihinde Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında kullanılan seyyar vinç bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada inşaat alanında bulunan 20 yaşındaki işçi Furkan Bozkurt vincin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri vincin altında kalan inşaat işçisi Furkan Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

 

FECİ OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan vinç kazasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Vincin ağır yük taşıdığı ve daha fazla dayanamayarak Furkan Bozkurt’un üzerine devrildiği anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken ihmali olduğu iddia edilen M.T K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gaziantepte 1 işçinin öldüğü vinç kazası kamerada

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#Gaziantep#Şahinbey#Vinç

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