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Gazianteplilerin görkemli buluşması

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#Gaziantepliler Derneği#İstanbul#Buluşma
Gazianteplilerin görkemli buluşması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 14:48

İstanbul Gaziantepliler Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Gaziantep buluşması gerçekleşti. Geceye İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeper, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri, AKP MKYK üyesi Sait Kirazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sait Mesut Doğan, TFF eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantepli iş insanları, akademisyenler ve sanatçılar katıldı.

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Dernek başkanı Kiraz, gecede yaptığı konuşmada, “Derneğimiz 90 yıldır hizmet veriyor. Bu da Gaziantep insanının vizyonunu gösteriyor” dedi. Vali Çeper, Gaziantep’in büyüyen sanayi ve insan gücüyle ülkenin lokomotif kentlerinden biri olduğunu söylerken, Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep’in yetişen insan gücünü bu salonda görmenin heyecanını yaşıyorum” ifadesini kullandı. Büyük ilgi gören gece Ahmet Selçuk İlhan ve İsmail Özkan’ın sahnesiyle son buldu.

Gazianteplilerin görkemli buluşması

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#Gaziantepliler Derneği#İstanbul#Buluşma

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