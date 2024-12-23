Gazianteplilerin görkemli buluşması

Haberin Devamı

Dernek başkanı Kiraz, gecede yaptığı konuşmada, “Derneğimiz 90 yıldır hizmet veriyor. Bu da Gaziantep insanının vizyonunu gösteriyor” dedi. Vali Çeper, Gaziantep’in büyüyen sanayi ve insan gücüyle ülkenin lokomotif kentlerinden biri olduğunu söylerken, Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep’in yetişen insan gücünü bu salonda görmenin heyecanını yaşıyorum” ifadesini kullandı. Büyük ilgi gören gece Ahmet Selçuk İlhan ve İsmail Özkan’ın sahnesiyle son buldu.