Gazianteplilerden ‘90 yıllık’ buluşma

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Geceye İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeper, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri, AK Parti MKYK üyesi Sait Kirazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sait Mesut Doğan, TFF eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantepli iş insanları, akademisyenler ve sanatçılar katıldı.

LOKOMOTİF KENT

Dernek başkanı Dr. Osman Gazi Kiraz, gecede yaptığı konuşmada, “Derneğimiz 90 yıldır hizmet veriyor. Bu da Gaziantep insanının vizyonunu gösteriyor” dedi. Vali Çeper, Gaziantep’in büyüyen sanayi ve insan gücüyle ülkenin lokomotif kentlerinden biri olduğunu söylerken, Belediye Başkanı Fatma Şahin de “Gaziantep’in yetişen insan gücünü salonda görmenin heyecanını yaşıyorum” ifadesini kullandı. Büyük ilgi gören gece, Ahmet Selçuk İlkan ve İsmail Özkan’ın sahnesiyle son buldu.