Gaziantepliler Balosuâ€™nda UNESCO mÃ¼jdesi

Dernek baÅŸkanÄ± Dr. Osman Gazi Kiraz, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ä°stanbulâ€™da Gaziantepâ€™in kadim kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ yaÅŸatmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Fatma Åžahin ise yÃ¶resel el sanatlarÄ±ndan â€˜Antep Ä°ÅŸi NakÄ±ÅŸâ€™Ä±n, UNESCO tarafÄ±ndan â€˜Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n Somut Olmayan KÃ¼ltÃ¼rel MirasÄ± Temsili Listesiâ€™ne resmen alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bu kararla birlikte TÃ¼rkiyeâ€™nin UNESCO listelerindeki miras unsuru sayÄ±sÄ± 32â€™ye yÃ¼kselirken, dÃ¼nyada en fazla mirasa sahip ikinci Ã¼lke konumunu korudu.

