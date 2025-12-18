Gaziantepliler Balosuâ€™nda UNESCO mÃ¼jdesi

×
Ä°STANBUL Gaziantepliler DerneÄŸi, Gaziantepâ€™in 104. KurtuluÅŸ YÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle Ritz Carlton Hotelâ€™de bir balo dÃ¼zenledi. Baloya, Ä°stanbul Valisi Davut GÃ¼l, Gaziantep Valisi Kemal Ã‡eber, Gaziantep BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin, Åžehitkamil Belediye BaÅŸkanÄ± Umut YÄ±lmazâ€™Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu Ã§ok sayÄ±da Ã¼nlÃ¼ isim katÄ±ldÄ±.

Dernek baÅŸkanÄ± Dr. Osman Gazi Kiraz, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ä°stanbulâ€™da Gaziantepâ€™in kadim kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ yaÅŸatmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Fatma Åžahin ise yÃ¶resel el sanatlarÄ±ndan â€˜Antep Ä°ÅŸi NakÄ±ÅŸâ€™Ä±n, UNESCO tarafÄ±ndan â€˜Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n Somut Olmayan KÃ¼ltÃ¼rel MirasÄ± Temsili Listesiâ€™ne resmen alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bu kararla birlikte TÃ¼rkiyeâ€™nin UNESCO listelerindeki miras unsuru sayÄ±sÄ± 32â€™ye yÃ¼kselirken, dÃ¼nyada en fazla mirasa sahip ikinci Ã¼lke konumunu korudu.

