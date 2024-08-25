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Gaziantepli Uzman Çavuş Aslan tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

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#Hasan Aslan#Suriye#Gaziantep
Gaziantepli Uzman Çavuş Aslan tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 20:05

Suriye'de görev esnasında rahatsızlandıktan sonra 5 aydır GATA'da tedavi altına alınan Gaziantepli Uzman Çavuş Hasan Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

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Uzman Çavuş Hasan Aslan, yaklaşık 5 ay önce görev yaptığı Suriye'deki birliğinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Daha sonrasında Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edilen Uzman Çavuş Hasan Aslan, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uzman Çavuş Hasan Arslan'ın Gaziantep'in Karkamış ilçesi kırsal Eceler Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrakları asılırken, şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Uzman Çavuş Aslan'ın naaşı, 26 Ağustos 2024 günü öğle namazına müteakip Eceler Mahallesi'nde gerçekleştirilen törenin ardından defnedilecek.

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#Hasan Aslan#Suriye#Gaziantep

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