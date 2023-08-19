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Gaziantep’in tomurcukları

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#Gaziantep#SANKO Üniversitesi#Gaziantep Tomurcukları
Gaziantep’in tomurcukları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 07:00

Büyükşehir Belediyesi ve SANKO Üniversitesi “Gaziantep Tomurcukları” projesi ile depremden etkilenen çocuklara hem oluşturdukları merkezde hem de mobil ekipler  ile psikososyal destek sağlıyor.

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Proje kapsamında şu ana kadar 15 binden fazla çocuğa ulaşıldı. Kentte depremden etkilenen 18 yaşaltı çocukları, sağlık, eğitim, psikososyal ve ekonomik açıdan destelemeyi amaçlayan “Gaziantep Tomurcukları” projesi kapsamında 187 kişilik bir ekip görevlendirildi.Ekip çalışmaya başlamadan önce, SANKO Üniversitesi akademisyenlerinden, özellikle uzman çocuk psikiyatristinden, afet dönemi ve travma sonrası kırılgan gruplarla iletişim konusunda eğitim aldı. Hemen ardından da depremden en çok hasar gören iki ilçe olan Nurdağı ve İslahiye’de bulunan tüm çadır, konteyner ve yaşam alanlarında yaşayan çocukları ziyaret etti. Ziyaretler sırasında 15 bin 689 çocuğa ulaşıldı. Çocukların 2 bin 457’si, ebeveynlerinden bir ya da ikisini kaybetmiş ya da bizzat yakınlarının kaybına şahitlik eden çocuklardı. Bu çocuklar öncelikli grup olarak belirlendi ve ihtiyaç duydukları alana yönlendirildi. Merkezlere gidip bu destekleri alamayacak olan çocuklar için ise mobil psikososyal destek ekibi oluşturuldu. Mobil psikososyal destek ekibi de 750 çocuğa ulaştı.

ATLA TERAPİ

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Öte yandan depremin yıkıcı etkisinden en büyük yarayı alan ilçelerden Nurdağı ve İslahiye başta olmak üzere çocuklara atla terapi hizmeti de verildi. Bu kapsamda beden kaslarını çalıştırmayı hedefleyen bir tedavi türü olan ‘hipoterapi’, diğer bir adıyla at ile terapi yoluyla binlerce çocuğa terapi imkânı tanındı.

 

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#Gaziantep#SANKO Üniversitesi#Gaziantep Tomurcukları

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