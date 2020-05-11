Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 ev, karantinaya alındı
GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, Suriye uyruklu M.S.'ye (82) rahatsızlanınca hastanede yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine M.S.'nin temaslı olduğu 17 kişinin yaşadığı 2 ev, karantinaya alındı.
Suriye'nin İdlib kentinde yaşarken, 7 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye gelip, İslahiye'ye yerleşen M.S., rahatsızlanınca İslahiye Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doktorların şüphe üzerine yaptığı 'Covid-19' testi pozitif çıkan M.S., koronavirüs tedavisine alındı. Hastanın temaslı olduğu 17 yakının Atatürk ve Fevziçakmak mahallelerinde yaşadıkları 2 ev ise karantinaya alındı. 14 gün süreyle gözlem altında kalacak kişilerin evlerinin giriş ve çıkışları, güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı. Evlerin çevresi de dezenfekte edildi.
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