MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 ev, karantinaya alındı
GeriGündem Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 ev, karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 11.05.2020 - 14:35,Son Güncelleme:

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 ev, karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 ev, karantinaya alındı
Abone Olgoogle-news

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, Suriye uyruklu M.S.'ye (82) rahatsızlanınca hastanede yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine M.S.'nin temaslı olduğu 17 kişinin yaşadığı 2 ev, karantinaya alındı.

Suriye'nin İdlib kentinde yaşarken, 7 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye gelip, İslahiye'ye yerleşen M.S., rahatsızlanınca İslahiye Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doktorların şüphe üzerine yaptığı 'Covid-19' testi pozitif çıkan M.S., koronavirüs tedavisine alındı. Hastanın temaslı olduğu 17 yakının Atatürk ve Fevziçakmak mahallelerinde yaşadıkları 2 ev ise karantinaya alındı. 14 gün süreyle gözlem altında kalacak kişilerin evlerinin giriş ve çıkışları, güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı. Evlerin çevresi de dezenfekte edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle